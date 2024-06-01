Alanya'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Alanya'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı

Alanya\'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve diğer birçok yetkili katıldı.

01.06.2024 17:26
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' düzenlenen törenle açıldı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecek, giyecek, el sanatı, gibi çok sayıda ürünün satışa sunulduğu 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Şelale Meydanı'nda açıldı. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Antalya İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediye Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının idari birim amirleri, siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan İş Yurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, işyurtları kurumunun, mobilya, metal, tekstil, gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri, hizmet iş kolları ve sosyal tesisleriyle dünyaya örnek bir yapıya kavuştuğunu söyledi. 368 işyurdu müdürlüğü aracılığıyla 200 farklı iş kolunda 1700'den fazla atölye ve tesiste yapılan mesleki eğitimlerde yüzlerce ürün üretildiğinden bahseden Gezginci, "Ülke genelde 82 satış mağazası ve ceza infaz kurumunda yer alan kantinlerle bazı kamu kurum ve kuruşların ihtiyaçları doğrultusunda üretimler gerçekleştirilmektedir. Yılda ortalama 60 bin hükümlü işbaşı mesleki eğitimler sırasında gerçekleştirilen üretimlere katılmaktadır. Bu üretimler sayesinde yerli ve milli ekonomiye destek olunmakta ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. Ayrıca işbaşı eğitmenin mesleklerine katılan hükümlü ve tutuklulara gündelik ödenmekte elde edilen kardan pay verilmekte. Bu sayede onları bekleyen yakınlarına katkı sağlanmaktadır" diye konuştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise şunları söyledi: "Cezaevindeki hükümlüler, tutuklular, yeni şans verilmesi için hayata hazırlanıyorlar. Bu kişilerin yaptığı ürünler çok geniş bir yelpazede Alanya'da sergilenecek. Böylece hem tutuklularımıza hem de hükümlülerimize ilerideki hayatlarında çok daha erdemli bir yaşam sürmeleri ve helalinden kazanç elde edebilmeleri için her türlü imkan sunuluyor. Mesele cezaevine düşmek değil mesele bundan ders almak."Etkinliğe katılanlar ürünlerin yer aldığı 46 standı gezdi. Fuar çarşamba günü sona erecek.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: DHA

Hulusi Şahin, Antalya, Alanya, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı - Son Dakika
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