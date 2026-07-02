Alanya'da Denizcilik Bayramı Coşkusu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı. 60'a yakın yarışmacının katıldığı yağlı direkten bayrak alma yarışı en çok ilgi gören etkinlik oldu.

Alanya'daki kutlama programı İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Hasan Uğuz, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ile protokol üyeleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Tören deniz şehitleri anısına çelenk bırakılması ve resim sergisinin ziyaret edilmesiyle devam etti. Kutlamalar kapsamında römorkör gösterisi, tekne korteji, yüzme yarışları, denizden tabak alma yarışı, tekne halat çekme yarışması ve su sporları gösterileri sunuldu. Organizasyonda eski yağlı direk şampiyonlarına da plaket takdim edildi.

Kutlamaların en çok ilgi gören etkinliği olan yağlı direkten bayrak alma yarışında ise 60'a yakın katılımcı Alanya Limanı'ndan denize uzatılan direğin ucundaki bayrağı almak için kıyasıya yarıştı. Yarış sırasında bir yarışmacı kurallara aykırı şekilde hareket ederek bayrağı alınca diskalifiye oldu. Komite kararıyla bayrağın bulunduğu noktaya en çok yaklaşan Hasan Can Erdem (20) birinci seçilse de bazı yarışmacılar yaşanan duruma itiraz etti. Birinci seçilen Erdem'e Kaymakam Uğuz, Belediye Başkanı Özçelik ve Liman Başkanı Sayhan tarafından ipek dokuma özel Alanya kuşağı, tam altın, otel konaklama ve yamaç paraşüt turu hediye edildi.

Yarışta birinci seçilen Hasan Can Erdem, "100'üncü yıla denk geldiği için gururluyum. Geçen sene de aslında alacaktım altında olduğum için uzansam alıyordum, almadım. Saldım kendimi ama bu sene aldım. Aldım diyemiyorum ama yine de gittim çıkabileceğimi gösterdim fazlasıyla" dedi.

Ardından ilçede bulunan yerli ile yabancı turistler için halka ücretsiz tekne gezisi düzenlendi. 100'üncü yıl coşkusu, gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan gece yüzmesi ve ışık gösterileriyle devam etti.