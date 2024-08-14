Alanya'da Kaldırımda Yürüyen Öğretim Görevlisine Otomobil Çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi, otomobilin çarpmasını sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle duran Turan A. idaresindeki 34 FDL 350 otomobile arkadan gelen Umut U. yönetimindeki 07 BCL 02 plakalı otomobil çarptı. Hızını alamayan otomobil kaldırıma savrularak yaya Abdulkadir Ünal'a (43) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaya Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen sürücülerden Umut U, gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Ünal'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilirken, üniversitesinin sosyal medya hesabından Ünal için başsağlığı mesajı yayımlandı.
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