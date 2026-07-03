Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Hayri Kaplan'ın (58) kullandığı 07 AIY 054 plakalı kamyonet, Akdam Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Kaplan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan kamyonetteki C.K. (58) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan C.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?