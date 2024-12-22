Alanya\'da Kamyonet Kazasında 9 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yoldan çıkıp 25 metre yuvarlanan kamyonetteki İrem Alanay (9) hayatını kaybetti, babası sürücü İbrahim Alanay (34) ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkisinde meydana geldi. İbrahim Alanay'ın kontrolünü kaybettiği 07 BGD 342 plakalı kamyonet, yaklaşık 25 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan İbrahim Alanay'ın çocuklarından İrem Alanay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İbrahim Alanay ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alanay'ın diğer çocuğu Ömer Asaf Alanay (6) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İrem Alanay'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.