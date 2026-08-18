Alanya'da Kapalı Ameliyatla Tümör Çıkarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uzun süredir yemek yerken takılma, yutma güçlüğü ve göğüs ağrısı şikayeti yaşayan hastanın yemek borusundaki 13 santimetrelik iyi huylu tümör, kapalı ameliyatla çıkarıldı.

İlçede yaşayan Emrah İlhan (39), uzun süredir devam eden göğüs ağrısı ve yutma güçlüğü şikayetleri üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin tarafından muayene ve tetkikleri yapılan hastanın yemek borusunda iyi huylu tümör tespit edildi. Endoskopiyle hastalığının tanısı netleştirilen İlhan, kapalı yöntemle ameliyat edildi.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede ilk kez gerçekleştirilen bir teknik uyguladıklarını söyledi.

Hastanın sağ tarafından yaklaşık 4 santimetrelik kesiyle girerek 13 santimetrelik kitleyi çıkardıklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Ameliyat sonrasında hastamızın yemek borusunu birkaç gün dinlendirdik ve bu süreçte damardan beslenmesini sağladık. Kapalı ameliyatlar, hastaların ameliyat sonrası dönemlerini daha konforlu geçirmeleri, estetik açıdan avantaj sağlamaları ve hastanede yatış süresini azaltmaları açısından önemli yarar sunuyor. İlçemizde bu tarz ameliyatlar daha önce yapılmadığı için hastalar genellikle başka merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hasta ve hasta yakınlarını maddi açıdan da zorluyordu. Üniversite hastanemizde bu tür ameliyatları artık başarıyla gerçekleştirebiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz."

Sağlığına kavuşan Emrah İlhan ise yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken zorluk çektiğini dile getirerek, "Şimdi tekrar yaşadığımı hissetmeye başladım. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Hocam ve onun nezdinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.