Alanya'da keçiboynuzu hasat şenliği yapıldı, 9-10 bin tonluk üretim öne çıktı - Son Dakika
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Alanya'da keçiboynuzu hasat şenliği yapıldı, 9-10 bin tonluk üretim öne çıktı

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Alanya\'da keçiboynuzu hasat şenliği yapıldı, 9-10 bin tonluk üretim öne çıktı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 2. Keçiboynuzu Hasat Şenliği düzenlendi; hasat edilen ürünler kazanlarda pekmeze dönüştürüldü. ALKUB Başkanı Duran Yılmaz, Alanya'nın yaklaşık 9-10 bin tonla Türkiye'nin çerezlik ve yemeklik keçiboynuzu üretiminin 3'te 1'ini karşıladığını belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2. Keçiboynuzu Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliğince (ALKUB), Alanya Belediyesi, Alanya Ziraat Odası ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Obaalacami Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte, keçiboynuzu hasadı yapıldı, hasat edilen ürünler kazanlarda keçiboynuzu pekmezine dönüştürüldü.

Keçiboynuzundan hazırlanan ürünler stantlarda sergilendi, ziyaretçiler ürünlerin tadına baktı.

ALKUB Başkanı Duran Yılmaz, gazetecilere, Türkiye'nin çerezlik ve yemeklik keçiboynuzu üretiminin önemli bir kısmını Alanya'nın karşıladığını belirtti.

Şenliğin ikincisini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Yılmaz, "Alanya keçiboynuzu, Türkiye'nin 3'te 1'i olan yaklaşık 9-10 bin tonla ön plana çıkıyor. Sofralık ve yemeklik ürünlerin yanı sıra keçiboynuzu pekmezi, unu ve diğer türevleriyle bugün en az 5 farklı sanayi sektöründe kullanılıyor. Bu festivalle ürünün gastronomi alanındaki kullanımının da önünü açmış bulunmaktayız." dedi.

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ise küresel kuraklık felaketi ve yeraltı su seviyelerinin çekildiği bu dönemde susuzluğa dayanıklı bitkilerin önem kazandığına dikkati çekti.

İlçede keçiboynuzu, badem ve zeytin gibi ürünlerin yetiştirilmesi ile çoğaltılmasına destek verdiklerini aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Keçiboynuzu Alanya için önemli bir değer. Ayrıca dünyada glütene bağlı rahatsızlıklar giderek çoğalıyor. İlçemiz turizm kenti olduğu için glütenle beslenemeyen vatandaşlarımız, turistler ve çocuklarımız alternatif bir gıdaya kavuşuyor. Keçiboynuzu ununun kullanım alanlarıyla ürün daha değişik boyutlar kazanıyor. Ürünün yayılması, endüstriyel katma değer sağlaması ve tanınırlığının artması için elimizden geleni yapıyoruz. 3 bin dekarın üzerinde üretim alanı bulunan ilçemizde ürün gittikçe değerleniyor. Ağaçlar 10 yılda ekonomik değere ulaşıyor, biraz sabır bitkisi."

Etkinlik, en ağır keçiboynuzu yarışmasının ardından, yerel sanatçıların sahne almasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Alanya'da keçiboynuzu hasat şenliği yapıldı, 9-10 bin tonluk üretim öne çıktı - Son Dakika
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