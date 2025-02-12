Alanya'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Alanya'da Motosiklet Kazası

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

12.02.2025 18:16
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

C.Y. idaresindeki 07 BUL 898 plakalı motosiklet, Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi"nde, Y.C. yönetimindeki 07 BAK 016 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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