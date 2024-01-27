21:36 • •
Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akdam Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika