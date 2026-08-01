Alanya\'da Orman Yangını: 5 Dönüm Zarar Gördü

5 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında çıkan ve yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönüm orman zarar gördü. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Tepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen yangın havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor" dedi.

Erkan UYSAL/ALANYA, (Antalya),