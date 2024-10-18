Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerce kontrol altına alınan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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