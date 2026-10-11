Alanya'da oto yıkamadaki silahlı kavgada can kaybı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Alanya'da oto yıkamadaki silahlı kavgada can kaybı 2'ye yükseldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkamada alacak nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu hastanede yaşamını yitirdi. Olayda ölü sayısı 2'ye yükselirken yaralı H.T'nin tedavisi sürüyor, olay yerinde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan, yaralı H.T'nin tedavisinin sürdüğü, olay yerinde bulunan bir şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İlçede dün akşam bir oto yıkamada iddiaya göre alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada H.T, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Çatar kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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