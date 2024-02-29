Alanya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olayda sürücü hafif yaralanırken, gözaltına alındı.

29.02.2024 13:59
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

O.K'nin (35) yönetimindeki 07 BKT 931 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Demirel'e (65) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Demirel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hafif yaralanan sürücü O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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