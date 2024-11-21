Alanya'da Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Alanya\'da Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'da muz serasında halat kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki zanlı tutuklandı.

21.11.2024 19:47
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki serada muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemde halatın kopması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan seradaki muzları kestiren depo sahibi H.K. ile raylı sistemi kullanan operatör M.D'nin jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün İmamlı Mahallesi'nde muz serasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Yusuf El Yusuf (25) ile Mevlüt Tokaç (39) ve Ahmet Okyanus (57), muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sistemin halatının kopması sonucu düşmüştü. Muhammed El Çeker olay yerinde, Mevlüt Tokaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf El Yusuf ve Ahmet Okyanus da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından şüpheliler H.K. ile M.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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