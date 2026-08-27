Alanya'da Safari Cipinde Kaza: 11 Yaralı
Alanya'da safari cipinin devrilmesi sonucu sürücü ve 10 turist yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, safari cipinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile 10 turist yaralandı.
H.E. idaresindeki 07 BZE 83 plakalı safari cipi, Sapadere Mahallesi'nde karşı yönden gelen araca yol vermek için manevra yaptı.
Sürücüsünün virajı alamadığı cip, yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile cipte bulunan yabancı uyruklu 10 turist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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