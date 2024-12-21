Alanya\'da Seyir Halindeki Araç Yandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.