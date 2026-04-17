Alanya\'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret eden şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.
Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler olduğu tespit edilen şüpheli C.K. (47), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
