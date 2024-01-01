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Alanya'da tartışan kişi otomobili uçuruma yuvarladı - Son Dakika
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Alanya'da tartışan kişi otomobili uçuruma yuvarladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, otomobilini kullanılamaz hale getirdi. İddiaya göre, M.Y. isimli kişi, tartışmanın ardından otomobiliyle Bektaş Mahallesi kırsalına geldi ve aracını iterek 100 metrelik uçuruma yuvarladı. Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede araçta kimsenin olmadığı belirlendi. Polis, M.Y.'ye ulaşmaya çalışırken, otomobilin vinç yardımıyla uçurumdan çıkarılacağı açıklandı.

Alanya\'da tartışan kişi otomobili uçuruma yuvarladı
01.01.2024 - 16:25,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, eşiyle tartışan M.Y. otomobiliyle Bektaş Mahallesi kırsalına geldi. M.Y, yol kenarına park ettiği otomobilini iterek 100 metrelik uçuruma yuvarladı.

M.Y. bölgeden uzaklaşırken, aracın uçuruma yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı incelemede araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

Polisin ifadesini başvurmak üzere M.Y'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu arada, kullanılamaz hale gelen otomobilin, daha sonra vinç yardımıyla uçurumdan çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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