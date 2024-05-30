Alanya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Alanya\'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda aralarında husumet bulunan B.K. ile Y.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında B.K., tabancayla Y.A'ya ateş etti. Y.A. karnı ve sağ bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. B.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

30.05.2024 14:19
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda, aralarında husumet bulunan B.K. ile Y.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. tabancayla Y.A'ya ateş etti.

Karnı ve sağ bacağından yaralanan Y.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Alanya, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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