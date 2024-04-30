Alanya\'da Tatilde Fenalaşan Rus Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus turist, hastanede hayatını kaybetti.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist Valdas Labanauskas (62) odasında fenalaştı.
Eşinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Labanauskas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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