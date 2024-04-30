Alanya'da Tatilde Fenalaşan Rus Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Tatilde Fenalaşan Rus Turist Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Tatilde Fenalaşan Rus Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus turist Valdas Labanauskas (62), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

30.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:16
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus turist, hastanede hayatını kaybetti.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist Valdas Labanauskas (62) odasında fenalaştı.

Eşinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Labanauskas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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