Alanya'da trafik kavgasında okul servisinin camı kırıldı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da trafik kavgasında okul servisinin camı kırıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Alanya\'da trafik kavgasında okul servisinin camı kırıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde dün trafikte çıkan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu, içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracının camı sopayla kırıldı. F.S. ve babası M.S. adliyeye sevk edildi.

04.05.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan kavgada, okul servisinin camının sopayla kırılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dün trafikte yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada, içerisinde öğrencilerin olduğu servis aracının camını sopayla kıran F.S. ile babası M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dinek Mahallesi'nde dün trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş'nin kullandığı servis aracını durduran F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmış, çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra ise şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

trafik, Alanya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da trafik kavgasında okul servisinin camı kırıldı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye’nin kredi notu artışı güveni yükseltiyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'nin kredi notu artışı güveni yükseltiyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:19 Ölüm virajında bir kaza daha Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti Ölüm virajında bir kaza daha! Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:42 Kars’ta Kaçırılan Kızını Arayan Baba: ’Ne Olur Evladımı Bulun’ Kars'ta Kaçırılan Kızını Arayan Baba: 'Ne Olur Evladımı Bulun'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 14:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da trafik kavgasında okul servisinin camı kırıldı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement