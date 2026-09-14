Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 49,78 gram kokain ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Fığla Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda 49,78 gram kokain, 140 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fığla Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 49,78 gram kokain, 140 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.Ç.B. (28) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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