Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Türkler Mahallesi'nde belirlenen adrese yapılan operasyonda E.E. (31) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 12,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.