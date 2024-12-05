Alanya'da Yangın: 3 İş Yeri ve 1 Muz Serası Zarar Gördü - Son Dakika
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Alanya'da Yangın: 3 İş Yeri ve 1 Muz Serası Zarar Gördü

Alanya\'da Yangın: 3 İş Yeri ve 1 Muz Serası Zarar Gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan yangın, çevresindeki fidanlık ve muz tesislerine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, büyük mal kaybı oluştu.

05.12.2024 19:37  Güncelleme: 19:41
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mobilya ve beyaz eşya deposunda çıkan yangın, yanındaki fidanlığa, ardından muz sarartma tesisi ile muz serasına sıçradı. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 iş yeri ve 1 muz serası zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde, Kargıcak Mahallesi, Menderes Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesi ve beyaz eşya deposu olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Kaynak makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın mobilya atölyesinin yanındaki fidanlığa, ardından muz sarartma tesisi ve muz serasına sıçradı. Duman yükseldiğini gören personel ile çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye personeli, arazöz ve su tankeri ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken 3 iş yeri ve 1 sera zarar gördü. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından itfaiye tarafından soğutma çalışması yapıldı.

'MAL KAYBI OLARAK ETKİLENDİK'

Yangın bölgesine gelen Kargıcak Muhtarı Muammer Asiltürk çalışmaları yakından takip etti. Muhtar Asiltürk, "Yangının kaynak makinesinden çıktığı söylendi. Tabii emin değiliz. Söylenti bu şekilde. Burada beyaz eşya ve mobilyalar, kanepeler, koltuklar yandı. Gördüğünüz gibi muz deposunun gaz deposu var içeride. Muz sarartma için yapılan bir depo. Depo yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama mal kaybımız çok büyük. Buna da şükrediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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