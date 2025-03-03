Alanya, Kadınlar Voleybol 1. Ligi Yarışmalarına Ev Sahipliği Yapacak

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ilçede ağırlanacak. Bu kapsamda Alanya, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarının, Sultanlar Ligi'ne yükselme yolunda büyük bir heyecana sahne olacak yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak.

Alanya, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarının Sultanlar Ligi'ne yükselme yolundaki yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak. Salon turnuvasında 8 takım mücadele edecek ve organizasyon kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin Alanya'ya gelmesi bekleniyor. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvanın takvimi ise, Yarı Final Maçları; 4-5-6 Mart, Final Maçları; 13-14-15 Mart olarak belirlendi. Yarı final maçları her gün 4 maç şeklinde oynanacak ve her gün maçlar 12.00-14.00-16.30 ve 18.30 saatlerinde başlayacak. Biletler 'www.biletinial.com 'adresi üzerinden temin edilebilecek.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm sporseverleri heyecan dolu müsabakalara davet etti. organizasyonu ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Özçelik, "Voleybol sporunun gelişimine katkı sağlamak ve Alanya'yı bir spor merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici. Spor turizmi potansiyelimizi artıracak ve diğer yandan da Alanya'mızın güzelliklerini misafirlere tanıtma fırsatı sunacağız" dedi.