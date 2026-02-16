Alanya Otoyol Çalışmasında Kaza: 2 Yaralı

Alanya Otoyol çalışmasındaki kazada 2 işçi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Uzunözü mevkisindeki yol ve tünel çalışmasında meydana geldi. Tüneldeki çalışmalarda yaşanan kaza sonrası Ahmet Ateş (39) ile Ramazan Çelik (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Ateş, Serik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Çelik de ilçedeki özel hastanede tedaviye alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.