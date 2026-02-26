Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Gümeli Bölüklü Yaylası mevkisine araçlarıyla gezmeye çıkan 2 kişi, aniden bastıran kar yağışı sonrası mahsur kaldı.
Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede araçları kara saplanan 2 kişi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan Gümeli Belediyesi ekipleri, traktör yardımıyla aracı kurtardı.
Ekipler tarafından ilçe merkezine getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alaplı'da Kar Sebebiyle Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?