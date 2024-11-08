Alaplı'daki Bıçaklı Kavga Davasında Karar

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar A.N. (51), M.E. (52) ve E.E.D. (18) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık H.Ş. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar A.N ve M.E'nin "kasten adam öldürme" suçundan 25'er yıl, sanık E.E.D'nin "yardım ve yataklık" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanık H.Ş'nin beraatine karar verdi.

Kararın ardından polis, tarafların yakınlarını adliye çevresinden uzaklaştırdı.

Olay

Alaplı ilçesine bağlı Yeniköy'de 28 Ağustos'ta, aralarında husumet bulunan Rıza Akman Çağlayan (30) ile M.E. arasında çıkan bıçaklı kavgada Çağlayan bıçakla yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.