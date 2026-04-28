Alarko Gotion Green Energy, Rönesans Enerji ile Enerji Depolama Anlaşması İmzaladı

28.04.2026 14:59
Alarko Gotion Green Energy, 88 MW kurulu güce sahip Sibel Rüzgâr Enerji Santrali için enerji depolama çözümleri tedarik edecek.

Yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra, enerjinin doğru zamanda ve kesintisiz kullanılabilmesi için depolama teknolojileri önem kazanmıştır. Alarko Gotion Green Energy, Türkiye'de enerji depolama sistemleri üretimi amacıyla kurulmuş olup, Gotion BESS markalı ürünlerin pazarlama ve satışını yürütmektedir. Şirket, Rönesans Enerji ile imzaladığı anlaşma kapsamında, 88 MW kurulu güce sahip Sibel Rüzgâr Enerji Santrali için yüksek performanslı batarya teknolojileri, güç dönüşüm sistemleri ve enerji yönetim sistemleri gibi ekipmanları tedarik edecektir.

Enerji depolama teknolojilerinin yenilenebilir enerji altyapısına entegrasyonu, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlarken kısıntı etkilerini azaltmakta ve şebeke güvenilirliğini artırmaktadır. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ivmesi, depolama teknolojileriyle desteklenmektedir. Alarko Gotion'un Genel Müdürü Hakan Aytekin, anlaşmanın Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayacağını belirterek, enerji depolamanın arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynadığını vurgulamıştır.

Alarko Gotion Green Energy Genel Müdürü Nihat Aksüt ise yenilenebilir enerjinin kesintili doğasının enerji sistemlerinde denge ihtiyacı doğurduğunu, depolama sistemlerinin üretim ile tüketim arasındaki zaman farkını ortadan kaldırarak verimliliği artırdığını ifade etmiştir. Şirket, gelecekte enerji dönüşümüne katkıda bulunmayı ve sürdürülebilir projelerde yer almayı hedeflemektedir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Alarko, Güncel, Son Dakika

