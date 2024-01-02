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Manisa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Kaza, Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

02.01.2024 - 12:09,
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir- Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ş.Y.'nin (55) kullandığı 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 45 ZA 009 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her 2 sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Manisa\'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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