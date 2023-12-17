Alaşehir\'de çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Türker Sokakta tek katlı bir müstakil evde çıktı. Evde tek başına yaşayan H.K.'nın (70), banyoda bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan H.K., itfaiye ekipleri tarafından son anda evden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından H.K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.