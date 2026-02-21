Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Uluderbent'te Yaşanan Su Kesintilerini Çözüme Kavuşturuyor - Son Dakika
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Uluderbent'te Yaşanan Su Kesintilerini Çözüme Kavuşturuyor

21.02.2026 15:46  Güncelleme: 21:01
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde 35 yıldır süren içme suyu sorununu çözmek amacıyla 1,600 metrelik yeni bir ana terfi hattı çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalledeki su kesintilerinin kalıcı olarak sona ermesi bekleniyor.

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde yıllardır süren içme suyu sorununu çözmek amacıyla bin 600 metrelik yeni ana terfi hattı çalışması başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yatırımlar kapsamında Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde 35 yıldır sorun yaşatan içme suyu hattında yenileme çalışması başlatıldı. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yolun altından geçen ve sık sık patlayan eski hat devre dışı bırakıldı. Yeni güzergah üzerinden çift ana terfi hattının ise döşeme çalışması yapılıyor. Çalışmayla mahallede yaşanan su kesintilerinin kalıcı olarak sona ermesi hedefleniyor.

"Onarım için yapılan kazılarda yol sürekli bozuluyordu"

Yıllardır süren sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüseyin Karakaya, şöyle konuştu:

"40 yıllık mevcut hat kara yollarının altından geçiyor ve sürekli sorun yaşıyorduk. Bu vatandaşlar için su kesintisi ve eziyet, belediyemiz için ise sürekli masraf anlamına geliyordu. Onarım için yapılan kazılarda yol sürekli bozuluyordu. Uluderbent Mahallemizin yıllardır kanayan yarasına kalıcı çözüm getirmek için çalışma yapılıyor. Yıllardır yapılmayan hizmeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu gerçekleştiriyor. Allah'ın izniyle birkaç gün sonra vatandaşın hizmetine sunulacak. Mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İleriye dönük güzel bir yatırım olacak."

Alaşehir MASKİ İlçe Şefi Gökhan Bayram ise "Uluderbent Mahallemizde kara yollarının altında olan bir hattımız var. Burada 35 yıldır patlaklarla mücadele ediliyor. Kara yollarında ağır tonajlı araçların geçmesinden dolayı sürekli arızalar ve kesintiler yaşanıyordu. Burada bin 600 metrelik yeni içme suyu ana terfi hattının imalatını gerçekleştiriyoruz. Artık Uluderbent Mahallemizde bu sorundan kaynaklı su kesintisi yaşamayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Uluderbent, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

