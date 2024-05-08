Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, "Okuyorum, Geleceğimi Dokuyorum" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında, Alaşehir Kongre Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 100 öğrenci katıldı.
Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar da, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve Türkçe becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen etkinliğe destek verdi.
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