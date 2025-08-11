Alaşehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta iki otomobil ve bir ambulansın karıştığı kazada Sadettin İnan (57) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Alaşehir- Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Denizli yönüne gitmekte olan B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, kavşakta M.P. (35) yönetimindeki 33 AEP 427 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ambulanstaki 2'si stajyer 5 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü M.P. ile yanındaki Sadettin İnan araçta sıkıştı. Savrulan araçların çarptığı ışıkta bekleyen M.A. (52) yönetimindeki 06 CFR 07 plakalı otomobilde de hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İnan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.