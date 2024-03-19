Alaşehir\'de Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi

Nvidia, Yeni Yapay Zeka Çipini Tanıttı

ABD'li çip devi Nvidia, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen yeni yapay zeka çipini tanıttı. B200 'Blackwell' çipi şirketin yıllık yazılım konferansında, CEO Jensen Huang tarafından tanıtıldı. Nvidia, Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi büyük müşterilerinin bu yeni çipi kullanmasını beklediğini açıkladı. Ayrıca, toplantıda yeni yazılım araçları ve otomobillerde kullanılacak chatbot çipleri de tanıtıldı.