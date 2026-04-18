Alaşehir'de Yangın: 90 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Alaşehir'de Yangın: 90 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

18.04.2026 21:27
Manisa'da bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki Şükrü Özdil hayatını kaybetti. Yangın nedenini araştırılıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Piyadeler Mahallesi Aşağı Piyadeler mevkisinde Şükrü Özdil'e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin tamamen yandığı belirlendi. Evde yapılan incelemede, Özdil'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, gazetecilere, Özdil'in evde yalnız yaşadığını belirterek, "Şükrü amca olaydan bir saat önce kahvehanedeymiş. Yangını kimse görmemiş. Haberi alır almaz eve geldik ancak evde olduğunu kimse bilmiyordu. Bazıları kahvehanede, bazıları yolda olduğunu söyledi ama kendisi evdeymiş." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Güncel, Kaza, Son Dakika

