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Alaşehir'den 2023 yılında 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı - Son Dakika
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Alaşehir'den 2023 yılında 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, 2023 yılında 121 bin tonu yaş üzüm olmak üzere toplam 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldığını açıkladı. Bu yıl ihracat rakamlarını daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Soygür, Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 80 farklı ülkeye ihracat yapıldığını ve mildiyo hastalığına rağmen sultaniye üzüm ihracatının sevindirici rakamlara ulaştığını söyledi. Soygür, daha kaliteli ürünler yetiştirerek dünya standartlarına uygun MRL değerlerine sahip üzümlerle daha geniş pazarlara ulaşabileceklerine de vurgu yaptı.

02.01.2024 - 12:07,
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinden, 2023 yılında 121 bin tonu yaş üzüm olmak üzere 155 farklı kalemde toplam 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, bu yıl bu rakamları daha da yukarıya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2023 yılında, 80 değişik ülkeye ihracat yapıldı. Denizi ve limanı olmayan ilçedeki gümrükten toplam 11 bin 909 TIR çıkış yaptı. Dünyaca ünlü sultaniye üzüm ihracatı dünya genelinde yaşanan mildiyo hastalığına rağmen yine de sevindirici rakamlara ulaştı. Alaşehir'den geçen yıl 155 kalemde toplam 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Bu ihracatta 121 bin ton ile yaş üzüm başı çekti. Onu 30 bin ton ile kiraz, 6 bin ton ile armut, 5 bin ton ile domates ve elma olmak üzere 155 değişik kalemde ürün ihracatı yapıldı.

'MİLDİYO HASTALIĞI NEDENİYLE ÜZÜMDE REKOLTE DÜŞTÜ'

Üzümün başkenti Alaşehir'den, çekirdeksiz sultaniye üzüm ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığına dikkati çeken Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Bu sene 230 bin ton tarımsal gıda ürünü ihracatı yaptık. Bunun 121 bin tonu yaş üzüm olarak gitti. 80 değişik ülkeye ihracat yaptık. Maddi değeri yaklaşık 500 bin dolara yakındır. Geçen yılki rakamlarda 500 bin dolara yakındı. Bu sene ihracat rakamının ve üretim rakamlarının azalması, ihracatımızı azalttı. Bunda en büyük faktör, üzümün olgunlaşma evresinde mildiyo hastalığına yakalandığı için üretimde büyük rekolte düşüklüğü oldu. Bunun haricinde Rusya Federasyonu Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden de üzüm aldı. Aynı coğrafyada olduğumuz için üzüm ihracatını onlarda yapıyor. O nedenle üzüm ihracatında biraz azalma var. Bunun haricinde Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız devam ediyor" dedi.Daha kaliteli, MRL değerleri dünya standartları altında bir üzümü yetiştirirsek daha rahat pazar bulabileceğimize de dikkati çeken Soygür, "Dünyanın güney yarım küresinde de üzüm yetiştiriliyor. Onlarla da rekabet ediyoruz. Ancak biz bu işi kaliteli ve iyi bir ürünle yaparsak, iyi bir pazarlama yaparsak sorunları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Alaşehir\'den 2023 yılında 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alaşehir'den 2023 yılında 230 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı - Son Dakika
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