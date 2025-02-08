Alaska'da Uçak Enkazı Bulundu

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SAN FRANCISCO, 8 Şubat (Xinhua) -- ABD Sahil Güvenliği, Alaska'nın batı kıyısında kaybolduğu bildirilen ve 10 kişiyi taşıyan uçağın tarifine uyan bir enkaz buldu.

Uçak enkazı, Alaska'nın batısındaki Nome kentinin yaklaşık 54 kilometre güneydoğusunda bulundu.

ABD Sahil Güvenliği cuma günü yaptığı açıklamada, uçaktakilerden kurtulan olmadığını teyit etti.

Enkaza, kötü hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle saatler süren arama çalışmasının ardından ulaşıldı.

Alaska Kamu Güvenliği Bakanlığına göre, Bering Air tarafından işletilen turboprop Cessna Caravan tipi uçağın perşembe günü öğleden sonra kayıp olduğu bildirildi. ABD Sahil Güvenliği, dokuz yolcu ve bir pilot taşıyan uçağın, Alaska'nın batı kesimindeki Unalakleet'ten Nome'a giderken, kıyıdan yaklaşık 19 kilometre açıkta radardan kaybolduğunu doğruladı.

Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı cuma günü yerel saatle 09.00 itibarıyla uçakta bulunan herkesin ailelerine haber verildiğini bildirdi. Alaska Eyalet Polisi Teğmen Ben Endres, uçaktaki tüm yolcuların yetişkin olduğunu belirtti.