Albanese, ABD ve Çin'e yapay zekada nükleer antlaşma benzeri çerçeve çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Albanese, ABD ve Çin'e yapay zekada nükleer antlaşma benzeri çerçeve çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yapay zekanın hızla gelişmesi üzerine ABD ve Çin'e işbirliği ve insan kontrolünün korunması çağrısı yaptı. Apple'ın Cupertino merkezinde konuşan Albanese, yapay zeka için nükleer antlaşmaya benzer küresel çerçeve istedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yapay zekanın hızla gelişmesine dikkati çekerek ABD ve Çin'e teknoloji alanında anlaşma yapma ve yapay zekanın kontrolünün insanlarda kalmasını sağlama çağrısında bulundu.

Albanese, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ABD'nin California eyaletindeki Cupertino kentinde Apple'ın merkezini ziyaret etti.

Burada konuşan Albanese, yapay zekanın hızla gelişmesine işaret ederek ABD ile Çin'in yapay zeka alanındaki iki büyük güç olduğuna ve iki ülkenin işbirliği yapmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Yapay zeka konusunda "küresel kurallar oluşturulması" gerektiğini vurgulayan Albanese, "Yapay zeka çok hızlı ilerliyor ve insanların kontrolü elinde tutmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Albanese, ABD ve Çin'in yapay zeka konusunda, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na benzer bir çerçeve üzerinde çalışması çağrısında bulundu.

Yapay zekanın beraberinde riskler getirdiğini kabul eden Albanese, bu risklerin azaltılması ve insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Albanese ayrıca, Avustralya'nın yapay zeka yatırımlarını çekebilmek amacıyla telif hakkı yasalarında değişiklik yapma ihtimalini de dışlamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" öne sürerek, "bundan memnuniyet duyan tek tarafın Çin olduğunu" savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da "Korkuları körüklemek, cepheleşme ve acımasız rekabet, küresel yapay zeka yönetimine zarar vermekten başka işe yaramaz, bu da kimsenin menfaatine değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiAvustralyaYapay ZekaTeknolojiPolitikaGüncelAppleDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
15:27
Fenerbahçe’den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
14:31
Tahir Sarıkaya’nın mali trafiği mercek altında 176 milyon liralık “izaha muhtaç“ hareket
Tahir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında! 176 milyon liralık "izaha muhtaç" hareket
14:14
Süper Lig’in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
13:56
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü Ticaret Bakanlığı harekete geçti
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 15:44:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Albanese, ABD ve Çin'e yapay zekada nükleer antlaşma benzeri çerçeve çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement