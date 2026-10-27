Albanese Batı medyasını Gazze soykırımında İsrail'in sorumluluğunu gizlemekle suçladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de gazetecilerin ve gazeteciliğin de İsrail'in soykırımının kurbanı haline geldiğini belirterek Batı medyasını İsrail'in soykırımdaki sorumluluğunu gizlemekle eleştirdi.

Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına video konferans yoluyla katılarak BM Genel Kurulu'na sunduğu "Enkaz Altında Hakikat: Soykırım Zamanında Medya" başlıklı rapor hakkında konuştu.

"ABD'ye gelmem, Genel Kurulda konuşmam engellense bile hakikati dile getirmem engellenemez." diyen Albanese, raporun Gazze'deki İsrail'in soykırımında gazetecilerin ve gazeteciliğin de kurban haline gelmesine odaklandığını söyledi.

Albanese, raporunda yer verdiği İsrail'in Gazze'de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskı örneklerine değinerek İsrail'in ülke içinde de muhalif medyayı susturduğunu belirtti. Albanese, "İsrail, sadece 2024 yılında 1600'den fazla makaleyi yasakladı ve 1100'den fazla makaleyi sansürledi. Bu da günde 21 yasaklanmış ve sansürlenmiş haber anlamına geliyor ki bu, Orta Doğu'nun tek demokrasisi için oldukça yüksek bir rekor." dedi.

İsrail'in dünya genelinde de Facebook, Instagram ve TikTok gibi dijital ve sosyal medya platformları üzerinden "bilgi savaşı" yürüttüğüne dikkati çeken Albanese, özellikle Batı ülkelerindeki medyanın İsrail'in sorumluluğunu gizlediğini ve soykırıma karşı çıkmayı sıklıkla antisemitizmle karıştırdığını savundu.

"Batı medyasından Gazze'ye girme konusunda büyük bir baskı yok"

Albanese, İsrail'in Gazze'de gerçeği ve delilleri gizlemek amacıyla yabancı basının bölgeye girişine izin vermediğine dikkati çekerek "Filistinli gazetecilerin belgelediklerini doğrulamak için buna gerek olduğuna da inanmıyorum. Ayrıca bana göre Batı medyasından Gazze'ye girme konusunda büyük bir baskı da yok." diye konuştu.

ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırımlara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Albanese, bu "uygunsuz" yaptırımların hayatını "çok ağır" şekilde etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Albanese, "Şunu eklemek istiyorum, BM'ye üye ülkelerden son derece hayal kırıklığına uğradım ve öfkeliyim çünkü burada Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi'nin açık bir ihlali var. Bu ülkelere, ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) götürme yetkisi veriyor ama tek bir üye devlet bile bunu yapma cesareti göstermedi. Bu, BM liderliği tarafından bir olasılık olarak bile gündeme getirilmiyor." dedi.

Özel raportörlük görevi için maaş bile almadığını hatırlatan Albanese, bu görevi ilke, ahlak ve insanlık adına yaptığını belirtti. Albanese, 21 binden fazla çocuğun öldürüldüğü bir soykırım karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini ve BM'nin kendisi gibi insanları korumak için daha aktif olamamasının utanç kaynağı olduğunu kaydetti.

Albanese, dün BM Genel Kurulu'na sunduğu "Enkaz Altında Hakikat: Soykırım Zamanında Medya" başlıklı raporda, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırı ve medya baskılarının soykırımı kolaylaştırdığını belirterek bu durumu "medyakırım" olarak nitelendirmişti.