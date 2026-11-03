Albanese CHOGM'de iklim çağrısı yaptı, COP31'de Türkiye'yle Pasifik için çalışacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ülkelerin olumlu katkı sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Albanese, Karayipler'de bulunan takımada ülkesi Antigua ve Barbuda'nın başkenti St. John's kentinde düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) kapsamında konuştu.

Konuşmasında iklim değişikliği konusunu ele alan Albanese, her üye ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda olumlu bir katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Anthony Albanese, birçok üye ülke için iklim değişikliğinin varoluşsal bir tehdit olduğunun altını çizerek, bu kapsamda ülkesinin üstüne düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Avustralya'nın emisyon hedeflerini "iddialı ancak ulaşılabilir" şeklinde tanımlayan Albanese, enerji sistemlerini modernize ettiklerini bildirdi.

Öte yandan Albanese, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yalnızca ülke içinde değil dünya sahnesinde de rol oynadıklarına işaret ederek, "COP31 sürecinde Pasifik ülkelerinin sesini daha fazla duyurmak ve görünürlüklerini artırmak amacıyla Türkiye'yle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.