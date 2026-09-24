Albanese Çin ve ABD'ye Hint-Pasifik satranç tahtası değil dedi, BM'de reform istedi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin ile ABD'ye "Hint-Pasifik, süper güçlerin taşları hareket ettirdiği bir satranç tahtası değil." mesajını verdi.

ABC News'ün haberine göre Albanese, New York'taki Atlantik Konseyinin gala yemeğinde ülkesinin dış politikasını değerlendirdiği konuşma yaptı.

Avustralya'nın yeni ilişkiler kurarak, ülkeler arasındaki etkileşimi düzenleyen kuralları savunarak ve "güçlünün haklı olduğu" düşüncesini reddederek yeni küresel düzenin şekillenmesine katkıda bulunması gerektiğini söyleyen Albanese, Çin ile ABD arasındaki rekabetin bölgeyi şekillendiren en önemli faktör olduğunu vurguladı.

Albanese, bu konuda Çin ile ABD'ye mesaj vererek, "Hint-Pasifik, süper güçlerin taşları hareket ettirdiği bir satranç tahtası değil." ifadesini kullandı.

Washington ile Pekin'in ilişkilerini nasıl yönettiklerinin son derece önemli olduğuna işaret eden Albanese, "Ancak bu, bölgeye bakışımızın tek merceği olamaz. Bölgedeki ülkeler seyirci değildir. Onlar, bölgenin geleceğini şekillendiriyor ve kendi senaryolarını yazıyorlar." diye konuştu.

Uluslararası kuruluşlara "reform" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere küresel kuruluşlarda reform yapılması ve bu kuruluşların güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Albanese, ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin geçici üyeliğine adaylığına da değindi.

Albanese, "1945 sonrası dünya düzeni artık amacına hizmet etmiyor. Hala gerekli olan küresel kurumlar, karşı karşıya olduğumuz zorluklar için artık her zaman yeterli olmuyor. Avustralya'nın buna verdiği yanıt, eskisinin yerini alacak düzeni aktif bir şekilde şekillendirmek ve inşa etmek için çaba göstermektir." diye konuştu.