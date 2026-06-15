Albanese'den ABD-İran Anlaşmasına Destek - Son Dakika
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Albanese'den ABD-İran Anlaşmasına Destek

Albanese\'den ABD-İran Anlaşmasına Destek
15.06.2026 10:33
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Avustralya Başbakanı Albanese, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

KANBERRA, 15 Haziran (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirerek, taraflara itidallerini koruma çağrısı yaptı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile pazartesi günü ortak bir açıklama yapan Albanese, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine yönelik adımlar içermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, "Avustralya uzun süredir Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, savaş ne kadar uzun sürerse etkileri de o kadar büyük olacaktır. Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve kalıcı bir anlaşmayı güvence altına almak adına itidalin sürdürülmesi ve yapıcı angajmanın sağlanması şarttır" ifadelerine yer verildi.

Ortadoğu'da barış, istikrar ve güvenliği desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Albanese ile Wong, vatandaşlarını çatışmanın "en kötü etkilerinden" korumak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydettiler.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Albanese'den ABD-İran Anlaşmasına Destek - Son Dakika

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