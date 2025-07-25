Albanese'den İsrail'e Hukuka Uyun Çağrısı - Son Dakika
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Albanese'den İsrail'e Hukuka Uyun Çağrısı

25.07.2025 11:40
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Avustralya Başbakanı Albanese, Gazze'deki insani durumu eleştirerek İsrail'e uluslararası hukuka uymasını istedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'de "insani felaket" yaşandığını belirterek, İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Başbakan Albanese, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Albanese, Gazze'deki savaşın "dünyanın en kötü dehşetlerinin dahi ötesine" geçtiğine işaret ederek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlamasının "savunulamaz" olduğunu dile getirdi.

İsrail'in, Gazze'de su ve gıda yardımı almak için toplanan sivilleri öldürmesinin görmezden gelinemeyeceğine dikkati çeken Albanese, İsrail'e derhal uluslararası hukuka uyarak yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Albanese, "Avustralya hükümeti, hem İsrail hem de Filistin halkının, uluslararası kamuoyunca tanınmış sınırlar içinde barış ve güvenlik ortamında yaşayabileceği bir geleceğe desteğini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Filistin'de iki devletli çözüme desteğini yineleyen Albanese, "Uluslararası toplumun iki devletli çözümü hedeflemesinin nedeni, bunun adil olması ve kalıcı çözümün buna bağlı olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 8 bin 447 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 457 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1083'e, yaralıların sayısı 7 bin 275'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.???????

Kaynak: AA

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