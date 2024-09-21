Albay Naim Tavlı Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavla, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Geçen ağustos ayında Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcılığı'na atanan Albay Naim Tavlı, dün Ankara'da olduğu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Albay Tavlı'nın vefatına ilişkin Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İl Jandarma Komutan Yardımcım, çalışma arkadaşım Albay Naim Tavlı'nın vefatını büyük teessür ile öğrendim. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Albay Tavlı'nın naaşı Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.