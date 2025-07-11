Alemdar'dan 15 Temmuz Daveti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde yaşananları hatırlattı.

O gece Sakarya ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşananları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Alemdar, hain bir girişimin, cesaret ve kararlılıkla bertaraf edildiğini belirtti.

Tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen meydanlara inen vatandaşların, canları pahasına özgürlüklerine ve vatanlarına sahip çıktığını anlatan Alemdar, "15 Temmuz gecesi, milletimizin birlik ve beraberlikle nice büyük destanlar yazabileceğinin en güçlü göstergesi olmuştur. Kardeşliğimizi güçlendirmek ve bu ruhu yaşatmak için tüm Sakarya'yı Demokrasi Meydanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anma programı, 15 Temmuz Salı günü saat 20.00'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.