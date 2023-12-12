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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Erzincan'da kanaat önderleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Erzincan'da kanaat önderleriyle buluştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Erzincan'da Alevi kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Erzincan\'da kanaat önderleriyle buluştu Açıklaması
12.12.2023 - 14:48,
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Erzincan'da Alevi kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Kentteki Alevilerin sorunlarını istişare etmek ve çözüm yolları aramak için kentte bulunan Özdemir, İl Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda kanaat önderleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada Erzincan'ı hep birlikte daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Hiçbir vatandaşa önyargılı davranmadan, ötekileştirmeden, kardeşliği perçinleyerek çalışmalara devam ettiklerini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Burada şu anda inanılmaz samimi bir kardeşlik iklimi var. Hani çok güzel bir söz vardır 'okunacak en güzel kitap insandır' bu anlamda biz birbirimizi okumaya gayret edeceğiz. Beraber, birlikte, değerlerimiz, Erzincan için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. İnşallah birlikte burada öyle güzel bir atmosfer oluştururuz ki bu yaydığımız iyilik, bu yaydığımız güzellik, bütün Türkiye'yi kuşatır."

Toplantıda Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı hakkında katılımcıları bilgilendiren Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi toplumunun 500 yıllık sorunlarını çözecek nitelikte büyük bir adım attığını anlattı.

Özdemir, kurumsallaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Bize düşen görev, yeni kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını doğru şekilde kurumsallaştırmak ve güçlü bir kamu kurumu haline getirmektir." dedi.

Alevi dedesi 94 yaşındaki Ahmet Uğurlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Tarihler boyu özlemini çektiğimiz Alevilerin ibadet özgürlüğü isteğini dikkate alan hükümet, şimdiki hükümet olmuştur." diye konuştu.

Toplantıda katılımcılar söz alarak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı hakkında görüş ve önerilerini dile getirdi.

Ardından Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından tefrişat desteği verilen Karadiğin Köyü Cem ve Taziyeevi'nde incelemelerde bulunan Özdemir, Vali Aydoğdu'yu da makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
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