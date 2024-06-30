ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR - Son Dakika
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ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

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Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye iş makineleri ile TOMA'lar da sevk edildi. Yangın kontrol altına alınamazken, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve gazeteciler, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

30.06.2024 17:42
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ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Bursa'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye iş makineleri ile TOMA'lar da sevk edildi. Çam ve meşe ağaçlarının olduğu ormanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamazken, alevlere müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangını görüntüleyen gazeteciler, hızla ilerleyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
Kaynak: DHA

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