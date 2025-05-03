Ali Babacan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Çok üzgünüm… TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in maalesef vefat haberini aldık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun."