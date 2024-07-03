Ali Babacan, Sinan Ateş cinayeti davasını takip etti

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(ANKARA) - Sinan Ateş cinayeti davasını izleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sincan Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "Umarım ki Sinan Ateş vakası ve bu cinayet milliyetçi hareketin de bir özeleştiri yapması için vesile olur. Bizim rahmetli Türkeş'e saygımız vardır. MHP olarak kurumsal yapıdan öte şahıslar üzerinden eğilmeyi faydalı buluyorum. Sayın Bahçeli üzerinde büyük sorumluluk var. Sayın Bahçeli'nin üzerindeki sorumluluğunu yerine getirmesi milliyetçi hareketin itibarı açısından da anlamlı olacaktır" dedi.

Sinan Ateş cinayeti davasını takip etmek için Sincan Cezaevi'ne gelen Babacan, duruşmayı bir süre izledikten sonra cezaevi önünde açıklama yaptı. Babacan, " Ankara'nın orta yerinde, güpegündüz katledilen bir eşin, bir babanın, bir evladın hakkını hukukunu arayanların yanında olmak için buradayız. Bugün Türkiye'de 90'lı yılların karanlıklarına geri mi dönüyoruz yoksa artık hukuk devleti olma yolunda yeni bir yolculuğa başlayacağız? Bunun kavşağını izlemek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

"İddianame, son derece yüzeysel ve asıl gerçeklerin irdelenmediği bir iddianame"

İddianamenin hazırlanmasının uzun vakit almasını eleştiren Babacan, Sinan Ateş davasının "İlk günden bu yana siyasi baskı altında yürüyen bir dava olduğunu" söyledi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Babacan, "İddianamede yer almayan pek çok detayın mutlaka sürece katılması ve böylece bu davanın adil bir şekilde sonuçlanması, bu suçu işleyen, azmettiren, şöyle ya da böyle dahli olan herkesin de hak ettiği cezayla karşı karşıya kalması için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, davanın "alacak verecek meselesi" olarak gösterildiğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"İddianame son derece yüzeysel ve asıl gerçeklerin irdelenmediği bir iddianame. Süreç sadece mahkemeye verilen iddianame üzerinden devam ederse bu davadan adil bir sonucun çıkması zor görünüyor. Bu sürecin gidişatı bizi hukuki açıdan tatmin eden bir noktada değil ama bundan sonra mahkeme heyeti nasıl ele alır, izlememiz görmemiz gerekiyor."

Mahkeme heyetine süre vermek ve izlemek gerektiğini söyleyen Babacan, "Umarım her şeyden önemlisi vicdanlarının gereğini yerine getirirler. Birkaç günde nihai bir çıkarımda bulunmayı doğru bulmuyorum. Süreç devam ettiği için mahkeme heyetine fırsat ve süre vermeyi faydalı buluyorum" ifadelerini kullandı.

Babacan'dan Bahçeli'yi "sorumluluğunu yerine getirme" çağrısı

Babacan, bir başka soru üzerine şöyle konuştu:

"Milliyetçi hareketin gerçekten bazı alanlarda bu ülke için güzel hizmetleri olmuştur ama bir de bu hareketin keyfini sürenler, bu hareket üzerinden nemalananlar, bu hareket üzerinden hukuksuzluk, haksızlık yoluna gidenler vardır. Umarım ki Sinan Ateş vakası ve bu cinayet milliyetçi hareketin de bir özeleştiri yapması için vesile olur. Bizim rahmetli Türkeş'e saygımız vardır. MHP olarak kurumsal yapıdan öte şahıslar üzerinden eğilmeyi faydalı buluyorum. Sayın Bahçeli üzerinde büyük sorumluluk var. Sayın Bahçeli'nin üzerindeki sorumluluğunu yerine getirmesi milliyetçi hareketin itibarı açısından da anlamlı olacaktır."